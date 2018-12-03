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سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين
http://almnatiq.net/?p=663726
المناطق - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تؤكد عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتعزيزها في كافة المجالات.
وأوضح السفير العميريني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن تاريخ العلاقات بين البلدين، يسجل الأخوّة الصادقة والترابط في أزهى صوره، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من التعاون والتعاضد.

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