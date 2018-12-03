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نائب الرئيس اليمني يؤكد: الحكومة الشرعية داعية سلام وتخوض حربا دفاعية

نائب الرئيس اليمني يؤكد: الحكومة الشرعية داعية سلام وتخوض حربا دفاعية
http://almnatiq.net/?p=663728
المناطق - وكالات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن اليمنيين جميعًا ومنهم الحكومة الشرعية دعاة سلام وليسوا دعاة حرب.
وقال الفريق محسن لدى زيارته معسكر الاستقبال التابع للواء الثالث مشاه جبلي للاطلاع بمحافظة مأرب ” إن الحرب التي تخوضها اليوم الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، هي حرب دفاعية فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بانقلابها على ما اتفق عليه اليمنيون وعلى قرارات الإجماع المحلي والإقليمي والدولي”، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف أن عيد الاستقلال الـ 51 لبلاده، يحل على اليمنيين في ظل جهود كبيرة لتحريرها من محاولات العودة إلى الماضي البائد.

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