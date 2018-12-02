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ثقافة وفنون الحدود الشمالية تحتفي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الامارات العربية المتحدة

ثقافة وفنون الحدود الشمالية تحتفي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الامارات العربية المتحدة
http://almnatiq.net/?p=663731
عرعر: خلف بن جويبر

احتفت الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم, باليوم الوطني الـ 49 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، وذلك في مجمع عرعر مول .
ورفع مدير الجمعية خلف القاران التهاني والتبريكات للقيادة والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية لـ 47 ، موكداً على العلاقة المتينة بين الشعب السعودي والإماراتي امتداداً من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -، مقدماً الشكر والتقدير للداعمين في المساهمة في إنجاح الفعاليات فيما جاء في كلمة رئيسة القسم النسائي بجمعية الثقافة والفنون الأستاذة سناء الملحم هذه المناسبة السعيدة والتي نشارك فيها الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في عيدهم الوطني السابع والاربعين وكل عام والامارات حكومة وقيادة وشعبا بكل خير وادام الله عزها ورخاها
وتخللت الفعاليات إلقاء القصائد الوطنية المهداة للشعب الإماراتي قدمها الشاعر مروي السديري الشاعر سلمان كسار والشاعر ظاهر عطالله والشاعر فريح الوطن والمنشد الحاكم
وقدمت فرقة اطفال الجمعية العديد من العروض الفنية ومسابقات للاطفال وادت فريق فكر التطوعي الرقصات الامارتية
وفي نهاية الحفل قدم مدير الجمعية الاستاذ خلف القاران شكره لإدارة مول عرعر وللجمهور والمشاركين في الإحتفاء

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