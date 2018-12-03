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“التحالف”: تسهيل إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين الحوثيين للعلاج

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“التحالف”: تسهيل إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين الحوثيين للعلاج

“التحالف”: تسهيل إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين الحوثيين للعلاج
http://almnatiq.net/?p=663748
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد (50) من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلّحة إلى (مسقط) لدواعي إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث.
وبين العقيد المالكي، أن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل يوم غدٍ الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين يرافقهم عدد (50) مرافق وعدد (3) أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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