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“فيسبوك”.. خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز في تعليقات صفحة المستخدم

“فيسبوك”.. خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز في تعليقات صفحة المستخدم

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“فيسبوك”.. خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز في تعليقات صفحة المستخدم

“فيسبوك”.. خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز في تعليقات صفحة المستخدم
http://almnatiq.net/?p=663751
المناطق - وكالات

يطور موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” خاصية جديدة تتيح للمستخدم منع ظهور كلمات ورموز محددة في التعليقات على صفحته، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لإساءة استغلال موقع التواصل الاجتماعي في إشاعة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة . وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مستخدمي “فيسبوك” لا يستطيعون حاليا حذف المواد المسيئة التي تظهر على صفحاتهم إلا بعد نشرها وهو ما يحد من القدرة على التصدي لمثل هذه المواد، في حين أن الخاصية المنتظرة ستتيح للمستخدم منع ظهور كلمات وعبارات ورموز محددة من الظهور في التعليقات التي تنشر على صفحته. وأضاف الموقع أن الحديث عن هذه الخاصية الجديدة بدأ لأول مرة في أكتوبر الماضي حيث أشارت إحدى المدونات إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخاصية خلال الشهور المقبلة، في حين كشفت المدونة “جين مانشون وونج” ،المتخصصة في تطوير التطبيقات التي تستخدم للكشف عن الخصائص الخفية، عن هذه الخاصية الجديدة. وتشبه الخاصية الجديدة المنتظرة في “فيسبوك” خاصية موجودة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي تتيح للمستخدم منع ظهور كلمات أو عبارات محددة. وأشار موقع “فيسبوك” إلى أن هذه الخاصية ستمنع المستخدم من رؤية هذه الكلمات في التعليقات لكن الأشخاص الذين أرسلوا التعليقات وأصدقاءهم سيظلون قادرين على رؤيتها.

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