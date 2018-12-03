وكيل محافظ بيشة المعيّن يباشر مهام عمله

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باشر وكيل محافظ بيشة المعيّن فهد بن محمد آل ثواب مهام عمله بعد بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه وكيلاً لمحافظة بيشة على المرتبة الثالثة عشرة.

واستهل ال ثواب عملة الجديد بلقاء محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة .كما التقى برؤساء الأقسام وموظفي المحافظة. وأعرب آل ثواب عن اعتزازه بهذه الثقة مقدمًا شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كما قدم شكره للمحافظ . سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يساهم في تقديم كافة الجهود التي تخدم أبناء وأهالي محافظة بيشة والمراكز التابعة لها بإشراف ومتابعة محافظ بيشة.