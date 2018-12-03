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جمعية شمعة أمل تحتفي باليوم العالمي للإعاقة 2018

جمعية شمعة أمل تحتفي باليوم العالمي للإعاقة 2018

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مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ٤٧ لدولة الامارات

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مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ٤٧ لدولة الامارات

مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ٤٧ لدولة الامارات
http://almnatiq.net/?p=663770
المناطق - أبها

اشتمل برنامج الحفل الذي حضره م . أحمد ال سليم مدير عام المطار وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار على النشيد الوطني لدولة الامارات الشقيقة، وتم عرض العلم السعودي والاماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين ، كما تضمن الحفل الذي أقيم في صالات السفر وتم خلاله تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا الورود على المسافرين ، وقدم مجموعة من الاطفال الفلكلور الشعبي لدولة الامارات العربية في صالات السفر .

من جانبه قال م .أحمد ال سليم مدير عام مطار أبها أن هذه المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الاماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، لافتا إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم .

وأعرب مدير المطار عن خالص التهنئة لدولة الامارات حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ٤٧ للامارات متمنيًا للأشقاء في الامارات كل التوفيق والتقدم والازدهار.

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