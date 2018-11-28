جمعية شمعة أمل تحتفي باليوم العالمي للإعاقة 2018

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إحتفت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإحتياجات الخاصة “شمعة أمل” باليوم العالمي للإعاقة 2018 م والعمل التطوعي للعام 2018م ، يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 1440 هـ ، بمشاركة مركز التأهيل الشامل القسم النسائي ، ومركز مهارات المستقبل ، وهيئة الهلال الأحمر السعودي القسم النسائي ومدارس التعليم العام والخاص ، ولجنة التنمية الاجتماعية بجنوب نجران ، وكلية التقنية للبنات وجمعية جستر نجران والجوازات العامة والضمان الاجتماعي وملتقى نجران الاعلامي وفريق ليث للإنقاذ ورابطة نجران الخضراء وعدد من مشاغل نجران .

وابتداء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، عقبها كلمة الجمعية قدمتها علياء القرن ومنال ال دويس رحبن من خلالها بالحضور ، ثم فقرة كلمة من القلب قدمتها فاطمة عبيان وأثير رشه من العوق البصري تحدثن خلالها عن العقبات التي واجهتهن في مسيرتهم التعليمية وكيف تغلبوا عليها وعن الأمل الموجود بداخل كل شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ، تلاها مشاركة مركز مهارات المستقبل بكلمة قدمتها فريال الفرج ذكرت فيها أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة يعد مناسبة لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة الكامل والمتكافئ بحقوقهم الأنسانية والمشاركة المجتمعية والذي أقره برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم قدموا أطفال المركز أنشودة بهذه المناسبة .

ثم جاءت أنشودة للطالبة سارة الشريف ، عقبها كلمة وعرض لمدارس الأحفاد قدمتها إيمان ال دويس معلمة توحد وأوضحت من خلالها معنى التوحد وكيف يصاب به الأطفال ، عقبها محاضرة للحوار والتخاطب قدمتها فاتن ال زمانان عن العمل التطوعي وفوائدة لذوي الاحتياجات من تدريبهم وتعليمهم للوصول إلى أجمل مافيهم وتقديمهم للمجتمع لينفعوا أنفسهم ووطنهم ،

وقدمت أحلام ال سليم عرض مرئي لأطفال تم زرع القوقعة لهم وكيفية التخاطب معهم .

وتحدثت المدربة شلوة الشهري عن اليوم العالمي للمعاق وحقوق المعاقين بالمملكة وضرورة توعية المجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتوعية أيضاً أسر المعاقين. ، وأكدت على ضرورة التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة وضرورة الكشف قبل الزواج وضرورة التدخل المبكر عند اكتشاف الإعاقات وتشخيصها .

وتقدم التأهيل الشامل بالشكر لجمعية شمعة أمل وعرض مرئي لفعاليات أصحاب الهمم وأهم الأنشطة والبرامج التي أقيمت في المركز ، ثم قدمت مشرفة القسم النسائي بالتأهيل الشامل منال القحطاني كلمة ذكرت فيها أن هذا اليوم ليس مجرد إحتفال ينتهي بانتهاء فعالياته هذا اليوم لتذكير أنفسنا نحن القائمين على رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والسؤال ماذا قدمنا لهم فقد من الله علينا بشرف خدمتهم والمساعدة بتأهيلهم والإشراف على جميع الخدمات المقدمة لهم من الدولة والتي تنظر للمعاق بأنه فرد مهم من أفراد المجتمع له حقوق ، ثم تم عرض عروض مرئية.

عقبها نشيد وطني للغة الإشارة من طالبات ب/22 ، ومسرحية لطالبات الفكري من م/11 ، َكلمة للهلال الأحمر عن التطوع في الإسلام وثواب المتطوع وأهداف العمل التطوعي المجتمعية ،

ثم قدمت قصيدة شعرية بعنوان ليس للضعف للطالبة طيف القحطاني من ث/16 وقدمت الدكتورة سحر بشتاوي محاضرة عن الطب النفسي ومحاضرة وكيفية التعامل مع المعاق للدكتورة سحر المعنى.

الجدير بالذكر أن هذا الإحتفال برعاية ودعم من قاعة الفيروز للإحتفالات ، ونوفي للذهب والمجوهرات وكهرمان للذهب ، وكيوت لتجهيز الحفلات ، محلات أرزاق الأخدود ، الروشي للحلا ، ريما للحلويات ، آند للأسر المنتجة ، والجوازات العامة ، مستشفى الظافر ، وعدد من المدارس

وفي ختام الإحتفال قدمت الجمعية كلمة الشكر لمن حضر ودعم وشارك وقدمت شهادات الشكر والهدايا للجهات المشاركة والداعمة في هذا الإحتفال .