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سماءً غائمة جزئيًا وتوقعات بهطول أمطار بوسط المملكة

سماءً غائمة جزئيًا وتوقعات بهطول أمطار بوسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=663784
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط و غرب المملكة فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وقد تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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