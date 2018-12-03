إزالة نفق شارع الذهب بمنطقة جدة التاريخية.. مصادر تكشف التفاصيل!

إزالة نفق شارع الذهب بمنطقة جدة التاريخية.. مصادر تكشف التفاصيل!

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إزالة نفق شارع الذهب بمنطقة جدة التاريخية.. مصادر تكشف التفاصيل!

إزالة نفق شارع الذهب بمنطقة جدة التاريخية.. مصادر تكشف التفاصيل!
http://almnatiq.net/?p=663796
المناطق_جدة

تشهد منطقة جدة التاريخية، إزالة نفق شارع الذهب الرابط بين سوق العلوي وشارع قابل؛ لتحرير حركة قافلة الحج قديما، التي تنطلق من خلف مركز المحمل التجاري (موقع ميناء جدة سابقًا)، مرورًا بمسار الحج التاريخي خلال شارع الملك عبدالعزيز، وسوق الندى، إلى سوق العلوي، وبرحة نصيف، إلى باب مكة.
المشاة والزائرين
وبحسب “عكاظ” قالت مصادر أن شارع الذهب ستكون أولوية العبور فيه للمشاة والزائرين على أقدامهم للمنطقة التاريخية؛ للحفاظ على المنطقة وتحويلها إلى أثرية سياحية، تحظى بعناية وبرامج خاصة، في سلسلة من الأعمال التطويرية.

الجدير بالذكر أن أمين جدة صالح التركي قد أصدر أخيرا قرارًا بإلغاء جميع مشاريع الدراسات في المنطقة التاريخية، وتسليم المنشآت والمرافق التابعة لها إلى وزارة الثقافة.

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