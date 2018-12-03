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دراسة تكشف فائدة جديدة للشوكولاتة في الحماية من مرض خطير

دراسة تكشف فائدة جديدة للشوكولاتة في الحماية من مرض خطير
http://almnatiq.net/?p=663803
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أشارت الكثير من الدراسات إلى فوائد الشوكولاتة بالنسبة لجسم الإنسان، إلا أن دراسة جديدة كشفت فائدة مهمة تحمي من مرض خطير.

3 مرات في الشهر

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى دور الشوكولاتة في خفض ضغط الدم، وتقوية الذاكرة، وتحسين صحة الأمعاء، إلا أن الدراسة الجديدة أوضحت أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة 3 مرات في الشهر، أقل عرضة للإصابة بالجلطات، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية.

طعاماً يثير الإحساس بالذنب

وقال خبير التغذية في جامعة “كوفنتري”، دوين ميلور: “لطالما اعتبر الناس الشوكولاتة طعاماً يثير الإحساس بالذنب، لكنها في الواقع ليست طعاما سيئا، فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لكنها أيضا غنية بالزنك والماغنيسيوم والحديد”.

دهون مشبعة

وأضاف: “بالرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على دهون مشبعة، فإنها لا تسبب أضراراً كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكوليسترول”.

وأوضح خبير التغذية، أن الفائدة المهمة للشوكولاتة مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول.

تركيبات كيميائية

وتأتي هذه الفائدة من تركيبات كيميائية موجودة في حبوب الكاكاو، تعرف بالـ “فلافانولات”، ومنها مركب “إيبيكاتيشين”، وهي نفس المادة الفعالة المفيدة للصحة الموجودة في الشاي الأخضر.

وأوضحت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة جدا للجهاز الهضمي للإنسان، وتلعب دوراً مهماً في تحسين المزاج، كونها تعمل على زيادة إفراز هرمون “سيروتونين”، وهو الهرمون المسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة.

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