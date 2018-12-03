تفاصيل: وظائف براتب 6915 ريال سعودي في الخطوط السعودية

المناطق_الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بدء التقديم في برنامج الخدمة الجوية (المضيفين الجويين – 2019 ) لحملة الثانوية العامة ، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى.

ومن ضمن الشروط والمهارات المطلوبة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

لا يشترط الخبرة السابقة وأن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد وأن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية) وإجادة اللغة الإنجليزية مع اللياقة الطبية.

معرفة في مجال خدمة العملاء ومهارات حل المشكلات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة ومهارات اتصال وعرض ممتازة وأن يكون العمر بين 21 سنة و30 سنة (حسب التقويم الهجري).

ومن ضمن المزايا خلال فترة التدريب: مكافأة شهرية وتأمين طبي وتذاكر سفر حسب سياسة الشركة (للمتدرب فقط).

أما المزايا بعد اجتياز البرنامج بنجاح:

راتب أساسي 5855 ريال سعودي (لحملة الثانوية).

راتب أساسي 6385 ريال سعودي (لحملة الدبلوم).

راتب أساسي 6915 ريال سعودي (لحملة البكالوريوس فأعلى).

بدل نقل 400 ريال.

بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.

تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).

بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).

قسيمة سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).

وسيتم التقديم من خلا الرابط التالي :

https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobdetail.ftl?job=18000046

وذلك في موعد أقصاه 1440/4/6هـ الموافق 2018/12/13.