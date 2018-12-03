محمد بن زايد يكشف عن أهم درس تعلمه من والده

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كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبو ظبي، عن أهم الدروس التي تعلمها من ابيه الراحل ومؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان، وذلك تزامنًا مع احتفال البلاد بيومها الوطني الـ47.

وقال الشيخ زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد: “علمني زايد أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم .. وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز”.