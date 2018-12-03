أعداء السعودية أدمنوا غاز أول أكسيد (العربون ) !

أعداء السعودية أدمنوا غاز أول أكسيد (العربون ) !

أبرز المواد
الكشف عن تكلفة الألواح الشمسية ورسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء!

الكشف عن تكلفة الألواح الشمسية ورسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء!

أبرز المواد
محمد بن زايد يكشف عن أهم درس تعلمه من والده

محمد بن زايد يكشف عن أهم درس تعلمه من والده

أبرز المواد
مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت

مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت

أبرز المواد

محمد بن زايد يكشف عن أهم درس تعلمه من والده

محمد بن زايد يكشف عن أهم درس تعلمه من والده
http://almnatiq.net/?p=663811
المناطق_الرياض

كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبو ظبي، عن أهم الدروس التي تعلمها من ابيه الراحل ومؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان، وذلك تزامنًا مع احتفال البلاد بيومها الوطني الـ47.
وقال الشيخ زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد: “علمني زايد أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم .. وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز”.

روابط ذات صلة

أعداء السعودية أدمنوا غاز أول أكسيد (العربون ) !

أعداء السعودية أدمنوا غاز أول أكسيد (العربون ) !
الكشف عن تكلفة الألواح الشمسية ورسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء!

الكشف عن تكلفة الألواح الشمسية ورسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء!
مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت

مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*