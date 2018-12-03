جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

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جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد
http://almnatiq.net/?p=663813
المناطق_وكالات

كشف الصيني، جاكي شان، تفاصيل مثيرة بشأن حياته الشخصية وعلاقته بالنساء وبالنقود، معترفا باقترافه “أخطاء فادحة” خلال مسيرة حياته.
أساء معاملة ابنه
وقال جاكي شان، في مذكرات ” Never Grow Up” (لا تكبر أبدا)، والتي من المنتظر صدورها قريبا، إنه كان يتعامل مع النساء بشكل سيئ وفظ.
وأضاف نجم الفنون القتالية في مذكراته أنه كان عنيفا ومنفعلا، وكذلك أبا فظيعا أساء معاملة ابنه، وكان قاسيا معه.
واعترف جاكي شان البالغ من العمر 64 عاما، بأنه كان يقيم علاقات مع بائعات الجنس، ويتناول الكحول بشكل مفرط، ويقود سيارته أحيانا وهو في حالة سكر، ما تسبب له في حوادث سير كثيرة.
شرب الكحول
وأورد أنه كان سيئا جدا مع صديقته الأولى، إذ كان مشغولا طيلة الوقت بشرب الكحول ولعب القمار في الخارج.
وحينما اهتدى جاكي شان إلى حبيبته التي ستصبح زوجته الأولى، لم يتوقف عن هذا السلوك الأرعن، ويقر بأنه خانها مع ملكة جمال آسيا سابقا، إلين إنج.
وتحدث الصيني عن دور النقود في حياته، مشيرا إلى أنه حين تظهر النقود بعد الفقر، تكسب الإنسان ثقة في النفس، مضيفا أنه كان يحب الجلوس والسمر مع أصدقائه حتى أنه أنفق خلال سنة 2 مليون دولار على هذه الجلسات.

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