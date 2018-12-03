أطباء يكتشفون السرطان بإصبع القدم!

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اكتشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية طريقة جديدة يمكنك من خلالها اكتشاف ما إن كنت مصابا بمرض السرطان أم لا، وقال العلماء، إنه يمكن التعرف على المرض الخبيث من خلال النظر إلى أصابع القدم. حيث تكون الأعراض مختلفة حسب مكان وجود الورم في الجسم.

سرطان الجلد

وأشار العلماء إلى أن وجود بقع بنية أو سوداء على الساقين أو انتفاخات، يمكن أن يكون دليلا على إصابة الشخص بسرطان الجلد، وفق موقع «وان».

ويمكن ظهور مثل هذه البقع على جلد القدمين، ولكنها قد تتشكل تحت الأظافر أو على أصابع القدم. إذ يبدأ السرطان كبقعة صغيرة بنية مائلة إلى اللون الوردي أو الأحمر على الجلد.

وينصح العلماء، في حال اكتشاف مثل هذه البقع، يجب استشارة الطبيب على الفور، وأشاروا وفقاً لـ «سبوتنك» إلى نوع آخر من سرطان الجلد، وهو سرطان الخلايا القاعدية، حيث يظهر على شكل بقع بيضاء على الجلد.