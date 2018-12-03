الكشف عن تكلفة الألواح الشمسية ورسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء!

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كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان قرب التوقيع مع جهتين متخصصتين بغرض توليد الهجين للطاقة باستخدام الديزل، موضحًا أن هناك الكثير من المناطق النائية تسد حاجاتها من الطاقة خلال ساعات النهار، ويستخدم الديزل خلال ساعات الليل.

معايير الطاقة الشمسية

وقال إن المدينة تقوم بالتعاون مع شركة المختبر الخليجي بتطوير معايير للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن المشروع في المراحل الأخيرة، وأن المدينة حريصة على استناد المشاريع للشركات الوطنية، مؤكداً أن المدينة على استعداد لدعم المشاريع بنسبة تتجاوز 50% من التكلفة، وأن دعم المشاريع ذات العلاقة بالطاقة المتجددة يهدف لتوطين التقنية لتكون مجدية اقتصادياً وتشغيلياً.

لائحة رسوم الطاقة المجددة

وبحسب “عكاظ”، أوضح الدكتور أمين آل يعقوب «خبير بالطاقة المتجددة» أن توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإصدار لائحة رسوم الطاقة المجددة يقضي على مشكلة قائمة، لافتاً إلى أن الرسوم ستكون محفزة للاستثمار في القطاع في حال كانت مجدية اقتصادياً فيما ستكون طاردة في حال كانت رمزية.

70 ألف ريال

وأضاف أن أسعار الألواح الشمسية تسجل تراجعاً بنسب ثابتة سنوياً 10% مقدراً حجم التكلفة تبلغ 70 ألف ريال تقريباً بالنسبة للمنزل الذي تبلغ طاقته 10- 15 كيلوواط، مشيراً إلى رسوم التأسيس التي تتقضاها شركة الكهرباء الموحدة البالغة 700 – 2300 ريال ليست عائقاً