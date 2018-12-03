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بالفيديو: شاهد.. عناصر من الشرطة الفرنسية يعتدون بوحشية على متظاهر بباريس!

بالفيديو: شاهد.. عناصر من الشرطة الفرنسية يعتدون بوحشية على متظاهر بباريس!
http://almnatiq.net/?p=663833
المناطق_وكالات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو يظهر اعتداء وحشي من قبل قوات الأمن الفرنسية على متظاهر ضمن تظاهرات السترات الصفراء التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.
ويوضح الفيديو قيام أفراد الأمن الفرنسي بالتعدي بوحشية على المتظاهر، وذلك عقب إسقاطه أرضا، وهو ما اعترض عليه رواد تويتر، واصفين الأمر بالوحشي.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت تظاهرات وأعمال عنف، وذلك ضمن تظاهرات السترات الصفراء، اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب، والأزمة الاقتصادية بالبلاد.

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