شرطة جازان : القبض على اطلق النار بسلاح الي بشكل استعراضي وسط حي سكني بأبوعريش ..

المناطق_فضة آل عطيف

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الشرطه باشرت بتاريخ ( 1440/3/22هـ) بلاغا عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح رشاش في موقف إستعراضي وسط حي سكني بمحافظة أبي عريش دون إكتراث بما مثله ذلك من مخاطر على حياة سكان الحي وإطفالهم الذين تواجدوا في موقع إطلاق النار ، وذلك وفق ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن الحادثة ، وقد أسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته ، حيث جرى ايقافه ، وإحالة القضية للنيابة العامة .

وشرطة منطقة جازان ، إذ تعلن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها . والله الهادي الى سواء السبيل.