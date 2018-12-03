شرطة جازان : القبض على اطلق النار بسلاح الي بشكل استعراضي وسط حي سكني بأبوعريش ..

شرطة جازان : القبض على اطلق النار بسلاح الي بشكل استعراضي وسط حي سكني بأبوعريش ..

أبرز المواد
جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

أبرز المواد
أطباء يكتشفون السرطان بإصبع القدم!

أطباء يكتشفون السرطان بإصبع القدم!

أبرز المواد
6 طرق للحصول على التمويل العقاري!

6 طرق للحصول على التمويل العقاري!

أبرز المواد

شرطة جازان : القبض على اطلق النار بسلاح الي بشكل استعراضي وسط حي سكني بأبوعريش ..

شرطة جازان : القبض على اطلق النار بسلاح الي بشكل استعراضي وسط حي سكني بأبوعريش ..
http://almnatiq.net/?p=663837
المناطق_فضة آل عطيف
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الشرطه باشرت بتاريخ ( 1440/3/22هـ) بلاغا عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح رشاش في موقف إستعراضي وسط حي سكني بمحافظة أبي عريش دون إكتراث بما مثله ذلك من مخاطر على حياة سكان الحي وإطفالهم الذين تواجدوا في موقع إطلاق النار ، وذلك وفق ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن الحادثة ، وقد أسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته ، حيث جرى ايقافه ، وإحالة القضية للنيابة العامة .
وشرطة منطقة جازان ، إذ تعلن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها . والله الهادي الى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد

جاكي شان يتحدث عن حياته ويكشف معلومات لا يتوقعها أحد
أطباء يكتشفون السرطان بإصبع القدم!

أطباء يكتشفون السرطان بإصبع القدم!
6 طرق للحصول على التمويل العقاري!

6 طرق للحصول على التمويل العقاري!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*