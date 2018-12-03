أعداء السعودية أدمنوا غاز أول أكسيد (العربون ) !

سعود البديري

‫ملأوا العالم بضجيج حقدهم ، واستمرأو على ذلك وفِي أحلك المواقف لم يسجّل لهم ( موقف إيجابي واحد )مع المملكة العربية السعودية ، لذلك زاد .. وليلهم وأنينهم ..لأنهم قطعوا بحملتهم المسعورة ضد وطننا الغالي كل ( خطوط الرجعة ) وصاروا يعملون ( ليل نهار )

لإجل ربح ( القضية ) وماأقبحها من قضية !!

نتيجتها(خاسرة) وربحها ( مستحيل ) !

عندما تُعلِّق نتيجتها بقياديٌّ خضعت له كبرى

مراكز القرار السياسي بالعالم .

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لذلك اضحوا كل يوم ٍيتسألون :

مامصير قضية ( خاشقجي ) ؟!

وأين جثة ( خاشقجي ) ؟

وماتبقى من جثّة ( جمال خاشقجي ) ‬⁩!

هل ‫( قُطعّت .. أوزعّت .. أو حُلّلت بأسيد ) !!!

ثُمَّ يستعرضون برواياتهم التي تقود مستمعها

لإي شيء .. سوى ل ( للعدالة ) !

فيقولون مثلاً :

أنّ عمليات التقطيع تمّت على صوت الموسيقى !

وبالمقابل يقولون :

أين ( الجُثّة ) ؟

أو بصيغة أُخرى :

أين بقايا ( جمال خاشقجي ) ؟

ولكن بعد اليوم ..لا اعتقد انهم سيسألون

لان الاجابات ستؤلمهم :

وسنجيبكم يامن تريدون الكيد للسعودية

سنزيد ألمكم :

لقد تبقّى من ( جمال خاشقجي )

25 مليون سعودي

جميعهم اليوم بإسم ( صلاح ‬⁩ ) !

فهم يعيشون على أرض ⁧‫وطنهم .. لاوطن غيرهم !

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لايزال حيّاً .. بقلوبهم

ولايزال نابضاً .. ( بروح الوطن‬ ) !

هذا الوطن الذي افتداه العظماء‬

‫حينما يموتون بشرف .. ليحيأ الوطن بكرامة وسؤدد !‬

ف لو اختلفنا .. مع ( جمال )

لن نختلف .. على رؤية وطنٍ أجمل !!

فكلُّ ( صلاح ) للأُمّة .. هو مأمولٌ .. ومنشود

من قبل قيادتنا الرشيدة

وعلى رأسهم مليكنا وولي عهده ( حفظهم الله جميعاً )

وهنا .. على أيّة حال :‬

‫لن تكون خطيبة ( ⁧إستنبول‬⁩ )

والاعلام الاخونجي المفلس جزًاً من جسده

أو دمّاً من عْرقه ، أو ألماً من ألمه !

****

مصيره ” بحضن وطنه ، وأهله ” !

ف جثّته التي اضناكم البحث عنها

حاضرةٌ في ( وحدتنا ، واجتماع كلمتنا )

وقد اصبحت اليوم ( أداةٌ تُعزّز من اقفال الطرق

التي تؤدي لانتهاز الفرص ، واستغلال المصاب ”

لمحاولة الانقضاض ، وقتل : كل خفّاقٍ أخضر ” !

لحجب شعاعنا المنير ، وتغييب بدرنا المنير !

ووأدِ ” ربيعنا المُزهر ، ومستقبلنا المُبهر ” !

***

ب ( الكاميرا الخفيّة ) كتبوا ( سيناريواً دولياً )

حيث رسموا صورة ( المشهد )

ضمن مؤامرةٍ عُظْمَى ، تحت جنح الظلام الحالك .

ليبدأ بعدها إسدال الستار على مسرحٍ كبير

ذا أضواءً برّاقة، وإمكانيات عالية

كلّف تجهيزه ، والاعداء له

الآفٌ مؤلفه من أطنان” الغاز الطبيعي”

ضماناً لتحقيق الهدف ، وخشيةً من الفشل

ووقايةً من تداعيات هواء الأخونج .. الفارغ !

حيث اعتادت انوفهم على استنشاق أول أكسيد ( العربون ) !وهذا المشهدٌ يتطلّب ( منتجاً غازياً ) تسيل له اللعاب !

ليتبقّى أمامهم فقط ( العنصرٌ الرئيسي )

لتأدية وتنفيذ ذلك الدور الذي ينطلق منه ( الهدف )

فمن سيؤديه ؟؟

سيؤديه بالطبع العنصرٌ الافتراضي المُستهدف بالعمل !

حسب ماتم التخطيط له

فهم يقومون فقط بكشف ( الضوء )

ويوجهون ( التهّم ) !

وهذا العنصر يقوم مباشرةً ( بالاستنتاجية الافتراضية )

التي يرغبونها ، ليستهدفوا من ورائها نتائج الشرّ الحتميّة !

ولكن .. لسوء حظهم أنّهم اختاروا :

( المواطن السعودي )

لتنفيذ هذا الدور ، حيث أدار لهم ( ظهره ) !

وعيّاً منه وإدراكاً بحجم وأبعاد هذه المؤامرة الدنيئة !

فاستوعب بشكل تلقائي أن القضية :

ليست مجرد (صحافي سعودي مقتول )

ولا ( جريمةٌ دبلوماسية ) تهزّ الشوارع السياسية بالعالم !

بل هي ( مخطط هندسي مُنَظِّم

( لمشروع سياسي ( مؤدول )

يهدف لإسقاط السعودية بأكملها !

لذلك لم يجدوا سوى ( كومبارسية لندن واسطنبول ) !

فلم يسمنوهم .. أو يغنوهم من جوع !!

وضعف الطالب .. والمطلوب !

أمّا المواطن :

كما ذكرنا فهم أبعاد المؤامرة ، واستمرّ منسجماً مع وطنه وقيادته أكثر من أي وقتٍ مضى !

****

بعد ذلك حاولوا .. إدارة بوصلتهم الشيطانيّة

إلى ( صلاح واشقائه ) فخسروا الرهان من أول جولة !

وظهروا عبر شبكة ال CNN فنسفوا كل الفرضيات ، واثبتوا للعالم قوّة وذكاء ودهاء المواطن السعودي ، ومدى ذكائه في فهم وإدراك التناقضات السياسية التي يعيشها العالم ،

ومدى مايحاك ضدّ وطننا من مؤامرات ودسائس

ترعاها للأسف ، دول ومنظمات متطرّفة .

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آخر تُرّهاتهم .. تم كشفها تلفزيونياً امام العالم

وامام كاميرات القناة التي بذلت نفسها وكآفة أطقمها

بمؤتمر قمة العشرين في ( بيونس آيروس )

حيث حظّي سمو ولي العهد باستقبال يليق بكل الزعماء

وكان -كما رأى الجميع -محطّ الأنظار ، لتكون كاميراتهم وصورهم أصدق حديثاً من ألسنتهم، وكانت اللقاءات الثنائية التي عقدها سموّه هناك اكبر دليل على ان هؤلاء

أصبحوا يدورون في حلقة مفرغة !

وربما إن استمروا .. على ضلالهم و تضليلهم

لن يستطيعون ان يكونوا مؤثرين بالعالم

لأنهم لازالوا يعيشون بالوهم، خارج حدود الواقع .. !

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ولذلك :

وثّقت ( براقش ) ( جنايتها ) !

فأصبحت يوماً تلو الآخر ..

تدفع ثمن تلك ( الجناية )

وأصبحت تعيش بأزمةً

أكبر من أزمة ( القاتل ) نفسه !

فالجريمة .. لايفعلها سوى ( مجرم )

لكن من هو أكثر إجراماً ..

من يراقب ويتابع ( تفاصيلاً إجرامية )

دون أن يتدّخل لوقفها ، أو السيطرة عليها

ويظهر بعد تنفيذها .. ب ثوب ( التقيّ الزهيد ) !

هُنَا :

يتجلّى .. الخطر الاستراتيجي الحقيقي !!

لم تكن قضيتهم ( العدالة ) ولا ( خاشقجي ) !

ف مع كل تسريب جديد يقومون بكشفه

والترويج له ، يزدادون قرباً من الإدانة !

هم قرروا ذلك ضمن حسابات خاطئة ، وبغير محلّها !

فلقد توّقعوا أن تكون ( نتيجة التحقيقات )

متعلّقةٌ بحكم ، أو قيادة وطن

فهذه هي ( العدالة ) التي يقصدون ، وهذا هو مُبتغاهم

وهذا مادعاهم ( للصمت ) عن الابلاغ عن تلك الجريمة !

إنّهم بلا شك .. يبحثون عن ( مُتهمٌ آخر ) !

( مُتهمٌ أُحبّه السعوديين ، لإنّ فيه خيارهم الاستراتيجي الأوحد ، ورؤوية شبابهم ، وطموح مستقبلهم ) !

هذا المُتهم .. أفقدهم صوابهم ، وقضّ مضجعهم

وأرعبهم ، وعيّه وعقله ، وتفكيره .

يشعرون بخوفٍ شديد .. من سياساته

لإنّه لم يعتد أن يخاطب ( القلوب ) بل ( العقول ) !

وهذه ( التحوّل الديموغرافي السعودي )

جعلهم في ( متاهات المجهول )

ولخبّط ( حساباتهم المرصودة سلفاً للسعودية ) !

لذلك جعلوا من تلك القضية ( قميص عثمان ) !

ف كل معركة دبلوماسية او فكرية او اقتصادية

يدخلون فيها مع ( السعودية )

يديرون مرابطهم مباشرةً باتجاه هدفهم

فيقومون بسعيٌ عجيب وإستماتة واستبسال

للوصول إليه ، وهم بلاشك يدركون أنّ :

( الجمل لاطاح .. تكثر سكاكينه ) !

فأصبح همهم هو : ( إطاحة الجمل فقط ) !

وباقي المهام الاخيرة ( تهون )

وستجد الكثير ممن سيتولاها !!!

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وبالنهاية :

طاحت ( سكاكينهم ) .. ولا طاح ( الجمل ) !