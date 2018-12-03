تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بقيمة اقتصادية نحو 221.480 ريال

تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بقيمة اقتصادية نحو 221.480 ريال

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تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بقيمة اقتصادية نحو 221.480 ريال

تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بقيمة اقتصادية نحو 221.480 ريال
http://almnatiq.net/?p=663845
المناطق_عادل الزهراني

نفذت وحدة رفد للعمل التطوعي التابعة للتنمية الاجتماعية بالسيل بمحافظة الطائف عدد من البرامج التطوعية خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة اقتصادية 221.480 ريال وذلك وفقا لتقرير الإحصائي للوحدة .

وتضمن التقرير على 58 فرصة تطوعية ، 26 عدد المتطوعين خلال شهر ، و 124 ساعة تطوع عامة ،و 31 متطوع محترف ، 1460 ساعة تطوع احترافي ، 2480 القيمة الاقتصادية لساعات التطوع العام ، 219000 القيمة الاقتصادية لساعات التطوع الاحترافي .
ويأتي ذلك ايماناً من إدارة اللجنة بأهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ، واسهاماً منها في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في نشر العمل التطوعي وزيادة المتطوعين .
يذكر أن وحدة رفد للعمل التطوعي تم تأسيسها بشراكة مع غدن للإستشارات ورعاية مؤسسة الراجحي الانسانية .

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