أمير منطقة حائل يشهد انطلاقة فعاليات معرض وسم للرحلات البرية

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تنطلق فعاليات معرض وسم للرحلات البرية يوم الاربعاء ما بعد القادم 5/ 4/1440 الذي يستمر أربعه أيام، ويقام على قاعه المعالي كابيتال بترخيص هيئة الترفيه وبتنظيم من شركة تكوين وبرعاية عدد من الشركات الرائدة منها الراعي الرئيسي الرميح والراعي الذهبي شركة توكيلات الجزيرة والراعي الفضي كل من سنام والاختيار ودجاج هايل والراعي المشارك مؤسسة العبيد وراعي الضيافة اللحيدان للتمور والراعي الصحفي جريدة الوطن

والراعي الالكتروني حائل الان .

ويستهدف المعرض مشاركة عدد كبير من منتجي الرحلات البرية بالمملكة

وهواه السياحة والترفيه التي تبرز

مقومات منطقة حائل كوجهة سياحية هامة وتلبي حاجيات الزوار والتي تعزز من اقتصاديات المنطقة لدعم التنشيط السياحي .

ويشمل معرض وسم العديد من شركات المستلزمات البرية والرحلات . وسيشهد مشاركة أول مركز بالشرق الاوسط لإنتاج الصقور مركز العرادي

ومشاركة مستشفى النايفات للصقور

وفعالية مربط الرقابي لبيع الصقور وكذلك العرضة والسامري وبيت الشعر للضيافة والقصيد والسامري والراوي وعازف الربابة كما سيشمل علی متحف السيارات الكلاسيكية وفعالية الرماية علاوة علی المرسم ومعرض الصور والحياة البرية ( المحنطات )

فيما أكد مسؤلي المعرض أن المنطقة بيئة جذب للسياحة ومثل هذه المعارض تبرز مناشط الجهات المتخصصة ويربط المنافسين فيما بينهم، مما يساعد في تعزيز مفهوم ثقافة الرحلات البرية ويربط الحاضر بالماضي،من خلال تنوع الأنشطة المصاحبة .

يذكر إلى أن معرض وسم الذي يقام لأول مرة بحائل يجمع الجهات والشركات والمؤسسات المتخصصة بالرحلات البرية واستقطابه مصنعي وموزعي أجهزة ومعدات الرحلات وأن هناك العديد من الجوائز القيمة التي ستجذب الزوار والهواة ..