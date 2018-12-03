ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات خلال الربع الثالث

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كشف تقرير لوزارة التجارة والاستثمار، عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامي 2016 و2017، وذلك تزامنا مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، نموا بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.660، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 حيث بلغ عدد المؤسسات 824.771، مقابل 701.351 مؤسسة في الربع الثالث من عام 2016.

وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 148.809، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 التي بلغ عدد الشركات 133.603 شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 مع 121.001 شركة.

كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعا بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 108.439 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.754 شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من عام 2016 نحو 87.067 شركة.

ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018 ليصل عددها إلى 1.408 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة 1339، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من عام 2016 نحو 1222 شركة.

وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشرة قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8.27 في المائة و16.94 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، وشملت هذه القطاعات، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء – المقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.