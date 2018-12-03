حملة 181 لتصحيح أوضاع المصانع خارج المدن الصناعية

المناطق - الرياض

تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإطلاق حملة تفتيش تشمل جميع مناطق المملكة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أن الحملة “حملة 181” تأتي لمتابعة وضع المصانع القائمة قبل صدور القرار بالإضافة إلى العمل على تصحيح وضع المخالفة منها الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، بالتنسيق بين الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال لجان تحت إشراف إمارات المناطق لدراسة حالة كل مصنع ومنحه الفرصة اللازمة لتصحيح وضعه.

وأشار الدكتور الأنصاري أن الحملة تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، حيث شدد القرار على الجهات المعنية عدم السماح للترخيص أو الإنشاء أو التشغيل لأي مصنع، أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي.

وأفاد الأنصاري،أن المصانع المرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي ، فيسمح الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر ، مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نفذت حملات تفتيش بيئية نوعية استهدفت المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل داخل المدن الصناعية وخارجها إلى جانب حملات تفتيش منتظمة ، فيما تتلقى بلاغات المخالفات البيئية على الرقم 988 وعلى مدار الساعة.