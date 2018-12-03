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عملية ناجحة لترقيع طبلة الأذن وترميم للعظيمات السمعية بحفرالباطن المركزي

عملية ناجحة لترقيع طبلة الأذن وترميم للعظيمات السمعية بحفرالباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=663916
حفر الباطن - المناطق

نجح بفضل الله الفريق الطبي الجراحي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفرالباطن المركزي في إجراء أول عملية ترقيع لطبلة الأذن وترميم للعظيمات السمعية لشاب يبلغ من العمر ١٦ سنه، حيث تم معاينة الحالة وتشخيصها وأتضح أنه يعاني من ثقب في الطبلة مع نقص توصيلي في تخطيط السمع أدى إلى إلتهابات مزمنة في الأذنين بخروج إفرازات يصاحبه نقص في السمع ويرتكز النقص أكثر في الأذن اليمنى.
وقد أدخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية التي أستغرقت ساعة ونصف حيث تم إجراءها تحت المايكروسكوب لترقيع لطبلة عن طريق غشاء عضلة الصدغ والغضاريف مع فحص العظيمات أثناء العملية، وعندما يكون هناك تأكل في العظيمات يتم ترميمها لتحسين مستوى السمع وهذا ما تم إجراءه لهذه الحالة وقد تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
الجدير بالذكر بأن مثل هذه الحالات يتم متابعتها وعلاجها في المستشفيات المرجعية في فترات سابقة، إلا أنه بعد دعم المستشفى المركزي بالكوادر الطبية والأجهزة اللازمة أصبح يتم إجراءها في المحافظة دون تحويل للمرضى.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

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