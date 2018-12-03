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بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر

بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر

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بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر

بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=663917
الخبر - المناطق

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات( صحة البيئة) خلال الشهر الماضي 1200 جولة تفتيشية، نتج عنها 2975 مخالفه، وتوجيه 850 إنذار، و إتلاف أكثر من 1500 كيلو من اللحوم والدجاج الغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عددا من المنشآت الصحية وإغلاق أكثر من 25 منشأة مخالفة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانيا، مشددا على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، مشيرا الى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة, مضيفا بأن المنشآت الصحية تخضع الى برنامج رقابي مــبـــرمج ضمن الخطط المجــــدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمـــواصــفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

وتابع المهندس الزايدي قائلا أن أبرز المخالفات التي رصدتها إدارة صحة البيئة تمثلت في سوء النظافة في المؤسسات الغذائية, وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين, ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وخطورة التلوث التبادلي، و مخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، و تخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات, وبالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس أشار أنها تتمثل في العادة في عدم النظافة أو مخالفات متعلقة بصيانة المحل، ووضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث، ومخالفة ترك المياه تتسرب للشوارع العامة, مؤكدا حرص البلدية على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام المنشآت بقواعد النظافة العامة عن طريق وضع آلية للرقابة على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات عبر فريق من المراقبين, بالإضافة الى ضرورة امتثال المنشآت الصحية وتعاونها لتصحيح أوضاعها من أجل سلامة وصحة المجتمع.

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