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شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر

شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر

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شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر

شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر
http://almnatiq.net/?p=663918
خالد الضبيبي - عرعر

صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد د.عويد بن مهدي بأن نتائج المتابعة الامنية لجرائم الاعتداء على الاموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها ، أسفرت – بتوفيق الله عن القبض على أحد المتهمين ، مواطن في العقد الثالث من عمره ، وذلك بعد توفر الادلة على إرتكابه جرائم سرقة من محلات تجارية ومساكن بمدينة عرعر ،وضبط بحوزته بعض المسروقات ، وعبوات مليئه بمادة مسكرة ، معُده للبيع ، وادوات ومواد تستخدم في تصنيع المسكرات ، وقد جرى ايقافه ، وتحريز المضبوطات ، واحالة القضيه للنيابه العامه.

وشرطة منطقة الحدود الشمالية ، إذ تعلن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.

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