تحت شعار “تمكين ذوي الاعاقة”.. جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

المناطق - عسير

نيابة عن معالي مدير جامعة الملك خالد رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذالدكتور سعد بن محمد بن دعجم، احتفال الجامعة باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار “تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة”، صباح اليوم الاثنين الـ 25 من ربيع الأول، بالمدرجات المركزية، بتنظيم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب، ومشاركة عدد من الجهات المختصة من داخل الجامعة وخارجها.

واطلع ابن دعجم في بداية الحفل على المعرض المصاحب الذي ضم مشاركة 9 جهات، وشملت معرض مركز ابن رشد للعيون، وقسم التربية الخاصة بكلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، إضافة إلى جمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير(عازم)، والجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) فرع أبها، ومركز المدينة للسمعيات، ونادي سفراء الإرشاد، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك معرض إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم عسير، وفي نهاية الجولة قام وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني بتجربة التنقل بالكرسي المتحرك، مؤكدا خلال التجربة أن الجامعة تسعى من خلال إنشاء مركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة إلى تذليل الصعاب أمام هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

وفي بداية الحفل الخطابي تم عرض فيلم مرئي عن مهام وجهود مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، مستعرضًا الأسس التي يضعها المركز في اعتباره حيال ذوي الاحتياجات وسبل التواصل معهم بإبراز أهميتهم ونجاحاتهم.

فيما أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية راعي الحفل خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الجامعة تحتفي سنويًّا بيوم الإعاقة العالمي، إضافة إلى حرصها على نشر الوعي بشكل دائم للمجتمع حيال فهم قضايا ذوي الإعاقة، وتمكينهم، واستثمار قدراتهم في شتى المجالات، كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله تحرص على استثمار المواطن لتحقيق رؤية المملكة 2030، إيمانًا بأن هذه الفئة الغالية لها دورها الفعال والمؤثر في أهداف الرؤية وتطلعاتها.

كما أكد ابن دعجم على عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضرورة الاهتمام بهذه الفئة الغالية، والتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتحقيق وتهيئة بيئة تعليمية مثالية وفعالة ذات كفاءة عالية؛ لتذليل الصعاب أمامهم، وتوفير الاحتياجات الفردية في مسيرتهم الجامعية، شاكرًالكل من شارك وساهم في إقامة هذه الفعالية.

كما شكر ضيف الفعالية عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى جامعة الملك خالد،على اهتمامها ودعمها لذوي الاحتياجات الخاصة،وجهودها في إقامة هذه الفعالية، لافتًا في كلمتهإلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون في بلادنا بكل العناية والرعاية والاهتمام والدعم غير المحدود من قبل قيادة المملكة العربية السعودية، مدللا على ذلك بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يولي هذه الفئات اهتمامًا غير مسبوق، وقد تجسد ذلك في تأسيسه يحفظه الله مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وكذلك جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، باعتبار أن البحث العلمي من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها للحد من الإعاقة، والتخفيف منها، أو التخفيف من أمثالها عند وقوعها، كما أكد الموسى على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشهد الفترة الحالية تحولا سريعًا من المفاهيم الرعوية إلى المفاهيم الحقوقية والتنموية؛ مما سيسهم بإذن الله في دعم مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك أشاد بمنجزات ذوي الإعاقة في مختلف المجالات،ولاسيما في مجالات التعليم.

من جهته شكر المشرف على مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الدكتور عامر علي جعفر وكيلالجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية على رعايته لهذا الحفل، مشيرًا إلى أن هدف المركز من إقامة حفل هذا اليوم هو زيادة وعي المجتمع بقضايا الإعاقة، ودمج هذه الفئة مع المجتمع، وذلك بتخصيص شعار احتفال هذا العام بـ “تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة”، وفهم متطلبات مختلف فئاتها، ودعمهم الكامل في شتى المجالات، لافتًا إلى حرص الجامعة على تطوير برامج رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمثل ذلك في إنشاء المركز الخاص بهم، مؤكدًا أن المركز يضع نصب عينيه كل ما من شأنه تطوير ودعم هذه الفئة،وذلك من خلال تقديم برامج نوعية متعددة؛ لتأهيلهم ودمجهم تعليميًّا، وكذلك تفعيل وتنشيط دورهم في البيئة الجامعية.

وقد أقيمت على هامش الاحتفال ندوة بعنوان “نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، تضمنت ثلاثة محاور، قدمها عدد من المختصين شملت: دور مؤسسات المجتمع في خدمة ذوي الإعاقة لعضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار (عازم) بمنطقة عسير الأستاذ سعيد بن ناصر بن عضرس، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان شمول المساواة لرئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتور فهد بن عبداللهعسيري، كما شارك في الندوة عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى بالحديث حول محور الأنظمة والتشريعات لذوي الإعاقة.

وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل الجهات المنظمة والمشاركة في احتفال الجامعة باليوم العالمي للإعاقة، وتسلم درعًا تذكاريًّا من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المناسبة.

يذكر أن جامعة الملك خالد احتفلت مؤخرًا باليوم العالمي للإعاقة في شطر الطالبات، على مسرح كلية العلوم للبنات، وذلك بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة، ومن أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.