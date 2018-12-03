مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد

المناطق-الرياض

كشف مصدر يمني مسؤول اليوم بأن المبعوث الأممي لليمن “مارتن جريفث”، سيصل إلى العاصمة صنعاء لمرافقة وفد جماعة أنصار الله الحوثية إلى السويد للمشاركة في مفاوضات السلام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه والمقرب من الحوثيين وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إن المبعوث الأممي سيصل خلال ساعة لمرافقة الوفد إلى المفاوضات، دون أن يحدد موعد مغادرتهم.

ويأتي هذا مع اقتراب موعد انطلاق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، والمقرر انطلاقها بعد أيام في السويد، سعياً لإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد منذ حوالي أربع سنوات.