احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة
أبرز المواد
 تحت شعار “تمكين ذوي الاعاقة”.. جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للإعاقة
منطقة عسير
 مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد
منطقة الرياض
 شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر
المنطقة الشرقية
 عملية ناجحة لترقيع طبلة الأذن وترميم للعظيمات السمعية بحفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 تدشين الشعار الرسمي الخاص بمشاركة محافظة الخرج بمهرجان الجنادرية ٣٣
منطقة الرياض
 الجبيل الصناعية تحتضن مؤتمر أنترنت الأشياء الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: 100 متطوع يشاركون في حملة تطوعية لتنظيف شاطئ كورنيش الدمام
المنطقة الشرقية
 تكريم ” بن فحاس ” خلال حفل اليوم العالمي للإعاقة 2018م
منطقة عسير
 بلدي تبوك يناقش نقص الخدمات في الحدائق والقرى
منطقة تبوك
 أمير تبوك يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة تبوك
خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

أبرز المواد
تحت شعار “تمكين ذوي الاعاقة”.. جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

تحت شعار “تمكين ذوي الاعاقة”.. جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

منطقة عسير
مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد

مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد

منطقة الرياض
شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر

شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر

منطقة الحدود الشمالية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=663950
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

روابط ذات صلة

مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد

مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد
تدشين الشعار الرسمي الخاص بمشاركة محافظة الخرج بمهرجان الجنادرية ٣٣

تدشين الشعار الرسمي الخاص بمشاركة محافظة الخرج بمهرجان الجنادرية ٣٣
وزارة العدل تدعو 896 مرشحا على المرتبة الخامسة لاستكمال مسوغات التعيين

وزارة العدل تدعو 896 مرشحا على المرتبة الخامسة لاستكمال مسوغات التعيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*