خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.