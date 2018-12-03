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أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

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أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة
http://almnatiq.net/?p=663958
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير الهيئة العامة للرياضة بتبوك سعود صباح العنزي .
ورحب سموه بمدير الهيئة، مؤكداً سموه على دور الأندية الرياضية بالمنطقة وتفعيلها خارج المنافسات الرياضية في الممارسة المجتمعية للشباب والشابات وأيضا متابعة المشاريع الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
من جهته أعرب مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة لما تلقاه الهيئة من دعم ورعاية من سموه وما تجده الأندية الرياضية بالمنطقة وشبابها وشاباتها من اهتمام من سمو أمير المنطقة .

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