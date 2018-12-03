احدث الأخبار

ولي العهد يعقد لقاء مطولا مع بوتفليقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدّشن معرض الحوار
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة
أبرز المواد
 تحت شعار “تمكين ذوي الاعاقة”.. جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للإعاقة
منطقة عسير
 مصدر يمني: المبعوث الأممي يرافق المتمردين الحوثيين لمفاوضات السويد
منطقة الرياض
 شرطة الشماليه تضبط ثلاثيني ارتكب جرائم سرقة محلات تجارية ومساكن بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الخبر : إدارة صحة البيئة تنفذ 1200 جولة تفتيشية وتحرر 2975 مخالفة لمنشآت صحية خلال شهر
المنطقة الشرقية
 عملية ناجحة لترقيع طبلة الأذن وترميم للعظيمات السمعية بحفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 تدشين الشعار الرسمي الخاص بمشاركة محافظة الخرج بمهرجان الجنادرية ٣٣
منطقة الرياض
 الجبيل الصناعية تحتضن مؤتمر أنترنت الأشياء الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: 100 متطوع يشاركون في حملة تطوعية لتنظيف شاطئ كورنيش الدمام
المنطقة الشرقية
ولي العهد يعقد لقاء مطولا مع بوتفليقة

ولي العهد يعقد لقاء مطولا مع بوتفليقة

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدّشن معرض الحوار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدّشن معرض الحوار

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

أبرز المواد

ولي العهد يعقد لقاء مطولا مع بوتفليقة

ولي العهد يعقد لقاء مطولا مع بوتفليقة
http://almnatiq.net/?p=663962
المناطق - متابعات

يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيارته الرسمية للجزائر، ومن المقرر أن يعقد، اليوم الاثنين، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الجزائريين، يختتمها بلقاء مطول مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

زيارة ولي العهد إلى الجزائر، والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، تأتي ضمن جولة يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، شملت عدداً من الدول.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في مقدمة المستقبلين لولي العهد والوفد رفيع المستوى من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال المرافقين له.

ويعقد الأمير محمد بن سلمان سلسلة لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الجزائر يختتمها بلقاء هو الأطول من نوعه مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، حيث يستمر لمدة ساعتين كاملتين، فالرئيس الجزائري، ونظراً لحالته الصحية لا يعقد لقاءات مع ضيوفه لأكثر من عشر دقائق.

ويشمل جدول أعمال زيارة الأمير محمد بن سلمان انعقاد اللجنة السعودية الجزائرية العليا، بهدف تفعيل ملفات الاستثمار والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى دراسة ملفات الاستثمار والاقتصاد بين البلدين عبر لقاءات يعقدها رجال أعمال سعوديون وجزائريون.

وعلى الصعيد الأمني تنظم جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية مؤتمراً حول التعاون الأمني المشترك بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدّشن معرض الحوار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدّشن معرض الحوار
خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*