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أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة لجمعية عزم

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أكد على أن الاهتمام بذوي الإعاقة واجب انساني وقيمة إجتماعية نبيلة

أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة لجمعية عزم

أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة لجمعية عزم
http://almnatiq.net/?p=663965
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بديوان الأمارة بمدينة بريدة , اليوم , فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وافتتح عدداً من المشاريع والبرامج الخادمة لذوي الإعاقة بالمنطقة , والذي تنظمها وتقيمها جمعية عزم , بمشاركة عدد من الجهات والجمعيات المتخصصة بمجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة .

حيث افتتح سمو الأمير فيصل بن مشعل الكترونيا عدداً من المشاريع الخادمة لذوي الإعاقة لجمعية عزم , شملت المقر الجدد لمركز الجمعية للعلاج الطبيعي , ومدرسة التربية الخاصة , وبرنامج جمعية عزم للرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة , وبرنامج نقل ذوي الإعاقة الحركية , والورشة المتنقلة لصيانة الأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة , تلا ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية مشتركة بين جمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة ولجنة أصدقاء المرضى بمدينة بريدة وقعها من جانب الجمعية المشرف العام عبدالعزيز الصعب ومن جانب اللجنة عضو اللجنة سعود الفدا , حيث تهدف الإتفاقية إلى تعزيز خدمة المرضى من ذوي الإعاقة في الرعاية المنزلية وتزويدهم بالإجهزة .

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تدشين جمعية عزم لهذه المشاريع الخيرة التي تخدم فئة غالية على قلوب الجميع , مشيراً سموه إلى أن الإحتفاء سنوياً باليوم العالمي للإعاقة يعكس مدى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وتأكيدها على تسخير كافة الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع , مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود من قبل كافة الجمعيات ذات الاهتمام والعمل والحرص على الاهتمام بهم في التعليم والتدريب والتأهيل , مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم , مؤكداً أن تلك الخطوات تعد واجباً وحقاً إنسانياً وقيمة إجتماعية نبيلة , وهي مؤشر صادقاً على وعي ورقي الأمم , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .

حضر حفل التدشين رئيس مجلس إدارة جمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة بمدينة بريدة الشيخ إبراهيم الحسني , ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الشدوخي , وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء فروع الرعاية والتأهيل والعلاج وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى بالجمعية .

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