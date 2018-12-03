محافظ صبيا يرعى فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بمجمع الملك فهد التعليمي

جازان - فضة عطيف

رعى محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود صباح اليوم أمس ، البرنامج الترفيهي الرياضي لطلاب التربية الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة تعليم صبيا ممثلة بإدارات النشاط الرياضي والتربية البدنية والتربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي تنظمة مدراس مجمع الملك فهد التعليمي بالمحافظة ، وذلك بحضور مدير تعليم صبيا الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي وعدداً من مدراء الأدارات الحكومية .

وبدأ البرنامج بالنشيد الوطني ، تلى ذلك تلاوه أيات من الذكر الحكيم بمشاركة طلاب المجمع ، ثم جاءت بعد ذلك كلمة بهذة المناسبة ألقاها المعلم علي هتان مجرشي نوها خلالها ماتوليه إدارة التعليم بإهتمام ورعاية هذه الفئة الغالية.

وقد أوضح ” الداود ” خلال الفعالية الدعم والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهد الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ،للمعاقين في جميع مناطق المملكه ، وحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان الامير محمد بن عبدالعزيز على تسهيل كل العقبات لهذه الفئه الغاليه على الجميع ولابد من تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق لزرع الثقة فيه لإندماجهم في المجتمع ليكون عناصر فاعله .

ومن جانب اخر أكد سعادة مدير تعليم صبيا ” الحازمي ” على أهمية تفعيل هذي المناسبة للفئة الغالية على قلوبنا كونها تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالمعاق ورفع مستوى الوعي الإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كل جوانب الحياة الإجتماعية والنفسية والثقافية .

شمل البرنامج العديد من الفقرات التي شارك بها راعي الفعالية ” الداود ” مع الطلاب مسابقة ترتيب الأحرف، ومهارات الإلقاء والترجمة، ولعبة قفز الحواجز، وكرة الجرس لذوي الإعاقة البصرية.

وفِي ختام البرنامج تم تسليم الميداليات للتميزين والتقطت معهم الصور التذكارية.