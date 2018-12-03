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مدير تعليم الأفلاج يرعى الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة ويفتتح المعرض المصاحب له
http://almnatiq.net/?p=663971
الرياض - عادل الزهراني

افتتح مدير التعليم في محافظة اﻷفلاج د. محمد بن إبراهيم آل مغيرة صباح اليوم الإثنين معرض التربية الخاصة المصاحب للاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2018م والمقام في ابتدائية ابن كثير لتحفيظ القرآن الكريم في ليلى ، بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ محمد بن عبدالله البشر و رئيس قسم التربية الخاصة الأستاذ سعد آل خضير وعدد من القيادات التربوية ، صاحبهم قائد المدرسة الأستاذ سطام الحقباني وعدد من معلمي المدرسة والطلاب بجولة في جنبات المعرض وما يحتويه من لوحات توعوية وتثقيفية واستعراض نماذج ناجحة على مستوى العالم من ذوي الإعاقة ، ثم قُدم عرضٌ بالتعريف عن حقيبة القياس والتشخيص لذوي الإعاقة .
وفي كلمة ألقاها آل مغيرة خلال مراسم الاحتفال ذكر أن هذه الفئة الغالية يتطلب من الجميع تقديم ما بوسعه لخدمتهم ودعمهم والاهتمام بهم ، فقد أولت وزارة التعليم خدمتهم وتهيئة فصول دراسية لهم يقوم عليها كوادر تعليمية مؤهلة من أجل تعليمهم وتأهيلهم ، وهذا يعود لما تقدمته حكومتنا الرشيدة لجميع فئات التربية الخاصة من دعم واهتمام لا محدود .
واختتم آل مغيرة بتقديمه الشكر والثناء لقسم التربية الخاصة ولقائد المدرسة وجميع المعلمين على ما شاهده من أعمال صاحبت المعرض وما لاحظه من اهتمام في تعامل المعلمين مع هذه الفئة الغالية .
بعد ذلك كرم مدير التعليم في محافظة اﻷفلاج المدارس المشاركة في معرض الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2018م .
من جانبه ذكر رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ الأستاذ سعد آل خضير أن تفعيل مثل هذه المناسبات له أهمية في تعريف المجتمع ورفع المستوى الثقافي والتوعوي ومعرفة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع والدعم النفسي والمعنوي وتطوير سبل تعليمهم .

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