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قطاع توزيع المياه ينجح في الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع هامة للصرف الصحي بينبع بتكلفة تتجاوز 358 مليون ريال

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تضمنت خمس محطات وتوصيلات وخطوط طرد وأكثر من 87 كيلو متر من أطوال الشبكات

قطاع توزيع المياه ينجح في الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع هامة للصرف الصحي بينبع بتكلفة تتجاوز 358 مليون ريال

قطاع توزيع المياه ينجح في الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع هامة للصرف الصحي بينبع بتكلفة تتجاوز 358 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=663974
المناطق - المدينة المنورة

نجح قطاع توزيع المياه ممثلاً بشركة المياه الوطنية في الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة للصرف الصحي كانت ضمن دائرة التعثر في مدينة ينبع بمنطقة المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال.

وأعلن القطاع أن هذه المشاريع تهدف لخدمة نحو 6 آلاف عقار للعملاء، مبينًا أنها تضمنت تنفيذ ثلاثة محطات ضخ ومحطتي رفع، وتنفيذ أكثر من 87 كيلو متر طولي من خطوط الطرد، كذلك تأهيل محطة الضخ الرئيسة والبدء في تنفيذ 1250 توصيلة صرف صحي منزلية.

يأتي ذلك تطبيقًا لاستراتيجية القطاع في تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع نتيجة الخدمات المرتبطة بها، أو التنسيقات الخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى كثافة خدمات موقع المشروع وطبيعته. كما تأتي هذه المشاريع ضمن أهداف قطاع توزيع المياه التوسعية في تقديم خدمات الصرف الصحي من خلال المراجعة الدورية لسير أعمال مشاريع الصرف الصحي كافة في المناطق بهدف زيادة تغطية الخدمات، وإيجاد الحلول المستدامة لمواكبة النمو العمراني من خلال بناء شبكات الصرف الصحي العاجلة والحرجة في ينبع وربطها بمحطة المعالجة في ينبع، مع تحسين عمليات التشغيل والتوزيع، وتنفيذ محطات الضخ الرئيسة، وخطوط الطرد، وشبكات الصرف الصحي تنفيذًا لمبادرات برامج التحول الوطني وفقًا لرؤية المملكة المستقبلية.

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