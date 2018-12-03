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“الغذاء والدواء”: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تتضاعف 10 مرات خلال أقل من عام

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“الغذاء والدواء”: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تتضاعف 10 مرات خلال أقل من عام

“الغذاء والدواء”: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تتضاعف 10 مرات خلال أقل من عام
http://almnatiq.net/?p=663980
المناطق - واس

تضاعف عدد بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية الواردة للهيئة العامة للغذاء والدواء عشرة أضعاف (37002 ) منذ بداية العام الحالي حتى 15/ 11 / 2018، مقارنةً بـ 3700 بلاغ عام 2017.
وكانت “الغذاء والدواء” خاطبت الجهات ذات العلاقة لزيادة الإبلاغ عن الأعراض، وعقدت ورش عمل، إضافةً إلى الاجتماع مع الصيدليات الأهلية، المستشفيات الحكومية والأهلية، والشركات الدوائية.
كما أعلنت الهيئة بشكل دوري على حسابها في “تويتر” عن أكثر الجهات الصحية والصيدليات الأهلية إبلاغاً عن الأعراض الجانبية للأدوية.
وأطلقت الهيئة حملات توعوية وتثقيفية، وطرحت حلول تقنية جديدة لاستقبال البلاغات تمكّن المبلّغ من تتبع البلاغ منذ دخوله وحتى إغلاقه، كما أنشأت مكاتب فرعية للتيقظ الدوائي في بعض المستشفيات، لرفع مستوى ثقافة مقدمي الرعاية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.
وتلقى المركز الوطني للتيقظ في الهيئة 2093 بلاغاً من الشركات الدوائية خلال عام 2017م، فيما تلقى 3896 بلاغاً منذ بداية العام الحالي 2018م وحتى تاريخ 15 / 11 منه، بنسبة زيادة بلغت 86.1 %, فيما استقبل المركز 1607 بلاغات من المستشفيات عام 2017م، وارتفع العدد إلى 6203 خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 286 %، بينما لم تتلق الهيئة أي بلاغ من الصيدليات عام 2017، في حين وصل العدد 26903 بلاغ منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 15/ 11/ 2018م.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية ومشاكل الجودة للمستحضرات الدوائية من خلال مركز الاتصال الموحد: (19999) أو عبر البريد الالكتروني: [email protected] .

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