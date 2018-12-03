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الأمير سعود بن نايف يكرم الأعضاء السابقين بمجلس إدارة تنمية الروضة بالدمام

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الأمير سعود بن نايف يكرم الأعضاء السابقين بمجلس إدارة تنمية الروضة بالدمام

الأمير سعود بن نايف يكرم الأعضاء السابقين بمجلس إدارة تنمية الروضة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=663998
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام ، وذلك بمناسبة انتهاء فترة أعضاء مجلس الإدارة السابق للجنة والتهنئة للمجلس الجديد بالترشيح.

وأكد سموه على أهمية دور اللجان في تعزيز الترابط بين أهالي الأحياء المستفيدة من خدامات اللجنة ، مبدياً سموه إعجابه بما تقدمه اللجنة من جهود ، داعياً سموه جميع الجهات ورجال الأعمال وأهالي الحي على تعزيز برامج لجان التنمية في المنطقة ، وقدم سموه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأستاذ محمد الخميس الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه المستمر بلجان التنمية في المنطقة ، مبيناً بأن أهمية دور لجان التنمية الاجتماعية بتنمية المجتمع المحلي والترابط بين أهل الحي وزيادة الألفة واللحمة فيما بينهم والتأكيد على الارث الاسلامي والمحافظة على العادات والتقاليد وحل المشكلات الاجتماعية ، مشيراً إلى أنه تم انشاء مركز حي الروضة وهو مركز متعدد البرامج والأنشطة ويخدم جميع الفئات الاطفال والكبار والمتقاعدين رجال ونساء ، ومن اهم برامج اللجنة (اصنع مهارة )والذي حصل على جائزة المشاريع الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي ، ومن المرافق الحديثة في اللجنة نادي الروضة جم وهو نادي عائلي رياضي يستهدف جميع افراد الأسرة ويلبي احتياجاتهم وينمي مواهبهم ، ومركز الروضة الاجتماعي بالدمام هو اول مركز اجتماعي متكامل على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة وهو مركز نموذجي ويخدم أهل الحي والأحياء المجاورة.

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