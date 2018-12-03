خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان فخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم ، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان”.