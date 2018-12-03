استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم ،سعادة السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشيس والوفد المرافق له .
ورحب سموه ، بالسفير والوفد المرافق له , مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة ودولة هولندا .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واشاد السفير الهولندي بما شاهده خلال زيارة المنطقة من تطور في كافة المجالات.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.
أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهولندي لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم ،سعادة السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشيس والوفد المرافق له .
التعليقات (٠) اضف تعليق