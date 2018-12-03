أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهولندي لدى المملكة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم ،سعادة السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشيس والوفد المرافق له .

ورحب سموه ، بالسفير والوفد المرافق له , مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة ودولة هولندا .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واشاد السفير الهولندي بما شاهده خلال زيارة المنطقة من تطور في كافة المجالات.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.