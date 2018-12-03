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أمير منطقة جازان يستقبل السفير الهولندي لدى المملكة
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جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم ،سعادة  السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشيس والوفد المرافق له .
ورحب سموه ، بالسفير والوفد المرافق له , مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة ودولة هولندا .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واشاد السفير الهولندي بما شاهده خلال زيارة المنطقة من تطور في كافة المجالات.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.

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