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الأمير سعود بن نايف يدشن فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=664014
الدمام - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين المهرجان الوطني الترفيهي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصاف الثالث من ديسمبر، وذلك بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من ذوي الإعاقة والجمعيات والجهات التي تقدم خدماتها لذوي الاعاقة بالمنطقة

وأمتدح سموه خلال التدشين ما يقوم به أشخاص ذوي الإعاقة من حراك في المجتمع في كافة الجوانب العلمية والعملية، وما توفره لهم دولتهم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، من إمكانيات لذوي الإعاقة ومساواتهم مع غيرهم دون أن تشعرهم أبداً بالنقص.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس للانتقاص من قدر هذه الفئة الغالية علينا بل يوماً لتقديم الشكر لهم على مايقدمونه من جهود على الرغم من فقدهم لحاسة من حواسهم إلا أن ذلك لم يثنيهم عن العمل وعن العطاء خدمة لدينهم ووطنهم، متمنياً سموه لهم التوفيق.

من جهته قدم المقبل شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تدشينه لهذا المهرجان واهتمامه بأبنائه من ذوي الإعاقة ، مبيناً أن المهرجان يأتي بمبادرة مجتمعية تشارك فيها جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث ، إضافة إلى أفراد المجتمع وتشمل أغلب مدن المملكة تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتهدف الوزارة من خلاله إلى رسم مساحة من الفرح والبهجة والسعادة على فئة ذوي الإعاقة وأسرهم وتحقيق توعوية مجتمعية والتكامل المجتمعي بين القطاعات المختلفة، إضافة لإشراك القطاعات المختلفة في عرض خدماتهم لفئات ذوي الإعاقة .

 

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