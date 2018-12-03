الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم , اليوم بمكتب سموه بالإمارة , اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , ومدير عام التطوير المناطقي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع , ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس فهد الحربي , ومدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن , ومدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد النهابي , وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم سعود الفدا , وأمين عام البرنامج مقرر اللجنة أحمد المشيقح.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة التوطين لعام 2019م ، وماقامت به اللجنة من أعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تخدم التوطين بالمنطقة , بالإضافة إلى اطلاع سموه على الاستعدادات الجارية لإقامة ملتقى “فرصتي” ، حيث وجه سموه بأن يحمل اسم ملتقى القصيم لتمكين الشباب ، الذي سيقام بعد شهرين من الآن.

كما ناقش سمو أمير منطقة القصيم مع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاجتماع عدداً من الأعمال أهمها ماجرى حيال تجهيز مقار لخدمة طالبي العمل بالمنطقة ، وتوجيه سموه حول عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية لتوطين عقود الإشراف والتشغيل والصيانة لديهم ، واطلاع سموه على نتائج ورشة عمل التوطين المناطقي التي أقيمت في مدينة الرياض ، التي شاركت فيها أمانة التوطين بإمارة القصيم ، ومناقشة سموه للتوصيات التي خرجت بها الورشة لخدمة التوطين بالمنطقة ، وأهمية متابعة توطين الأنشطة المستهدفة والصادر لها قرارات من وزارة العمل والتنمية والاجتماعية مع الجهات المعنية.

وطرح على طاولة الاجتماع أيضاً ما تحقق من نتائج وجهود مبذولة خلال الفترة الماضية لدعم التوطين في المنطقة.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية ، والقطاعات المعنية خلال الفترة الماضية , مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية تعزيز الجانب التدريبي لأبناء المنطقة قبل التحاقهم بالعمل في المنشآت الخاصة , مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة لتمكين أبناء الوطن من إدارة المؤسسات والشركات التجارية بكل مهارة وإتقان ، واستفادتهم منها خلال عملهم بها , لافتاً سموه الأنظار إلى أهمية مواصلة العمل والسعي بكل جدية إلى تمكين أبناء الوطن من العمل في بيئة مناسبة ومستقرة ومنتجه.

وقال سموه : إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تؤكد دائماً على أنها ماضية في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقره ، تساعدهم على الإبداع والتميز وإخراج طاقاتهم الإيجابية التي تخدم تنمية الوطن.