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أمير نجران يستعرض خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية

أمير نجران يستعرض خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية
http://almnatiq.net/?p=664024
المناطق - نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية بالمنطقة، عقب انطلاق مهامها الأمنية والعسكرية، في مساندة القوات والأجهزة الأخرى بالمناطق الجنوبية.

وشاهد سموه إيجازًا عن تفاصيل المهام والأدوار التي يجري تنفيذها، قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى، موضحًا مستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات الأمنية والعسكرية الحدودية وفي الداخل.

وتسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء دليل الإجراءات والتعليمات العملياتية، والصادر حديثًا عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية. 

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