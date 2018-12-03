الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي نائب وزير العدل

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الشيخ أحمد بن سلطان شير ، ومدير فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية الشيخ سالم بن خلفان الشامسي.

واطلع سموه على تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التطويرية للوزارة سواء في الجانب التقني أو في جانب تطوير الموارد البشرية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية الرقي وتطوير مرفق القضاء بما يسهل على الناس أمورهم، والتأكيد على جميع العاملين في جهاز الوزارة بالاطلاع على الأنظمة الأساسية للحكم ونظام المناطق حتى يكونوا على بينة بالدور المنوط بهم في كل منطقة، مثنياً سموه على جهود معالي وزير العدل والمسؤولين في الوزارة في مواكبة التطوير الإداري والتقني.

من جهته قدم معالي نائب وزير العدل شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة والارتقاء بجودة العمل في كافة مرافق القضاء، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.