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استمرار مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 في قاعدة الملك فهد الجوية

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استمرار مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 في قاعدة الملك فهد الجوية

استمرار مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 في قاعدة الملك فهد الجوية
http://almnatiq.net/?p=664045
المناطق - واس

تستمر في قاعدة الملك فهد الجوية مناورات تمرين ( العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 ) الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية ، حيث نفذت القوات المشاركة عدداً من الطلعات والمهام الجوية النهارية حسب الخطة المعدة مسبقاً، والتي تم تنفيذها بنجاح .
من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد الطيار الركن سعد بن شيبان البسامي ان تمرين العلم الأخضر يسير وفق الخطة المعدة له مسبقاً ووفق اعلى درجات السلامة ، مشيراً الى ان الطيارين السعودين اثبتوا خلال مجريات التمرين انهم على قدر عالي من المهارة والخبرة والتي مكنتهم من إنجاز كافة المهام الموكلة لهم بكل دقة واتقان .
وأشاد العميد البسامي بالأطقم الفنية المشاركة في التمرين والتي ساهمت بشكل فعال في نجاح التمرين حيث يقوم الفنيين بصيانة الطائرات وتجهيزها بشكل دوري حتى تكون جاهزة للإقلاع في اي وقت .     

 

         

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