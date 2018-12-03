وكالة المسجد النبوي تؤمن 4000 حافظة زمزم بقواعدها

المناطق - المدينة المنورة

استمرارا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تسخير كافة الامكانيات التي تصب في خدمة زائري المسجد النبوي وتحقيق الراحة لهم وضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قام فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بالوقوف على الحافظات الجديدة لماء زمزم المؤمنة لسقيا المصلين بعدد 4000 أربعة آلاف حافظة زمزم بقواعدها بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ محمد حماد المطرفي .

وأكد فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة متطلبات زائري المسجد النبوي من خلال الخدمات الجليلة التي تقدم وتسخر لهم وما شاهدناه من تأمين لحافظات ماء زمزم بأعدادها الكبيرة لزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد على مدى العناية الفائقة بهم فلولاة الأمر منا وافر الشكر والعرفان .

من جهته أوضح مدير إدارة السقيا في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ يوسف بن قالط العوفي أنه تم استبدال 4000 أربعة ألاف حافظة زمزم مصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل مؤكدا على الاحتفاظ بحافظات المياه السابقة واستخدام الجيد منها خاصة في المواسم وتوزيع حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك كل ذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.