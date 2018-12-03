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أمير منطقة حائل شهد المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير منطقة حائل شهد المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=664089
المناطق - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل  بمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة من جمعية الأطفال المعوقين وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.
وقام أمير منطقة حائل وسمو نائبه بجولة على أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات واستمع سموهما  لشرح من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الذي أشار إلى تنوع الأجنحة والتي تمثل عدد من الجهات المختصة بخدمة ذوي الإعاقة وأشار مدير مركز الملك سلمان للأطفال المعوقين عبدالله العجلان إلى أهمية الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة منذ السنوات الأولى المبكرة وانعكاسها على حياتهم وتفوقهم  .
ثم بدء الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم القران الكريم
وألقى فيصل الهذلول كلمة نيابة عن ذوي الإعاقة بالمنطقة نوه خلالها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لبرامج وخدمات ذوي الإعاقة وقدم شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه على مايجده ذوو الإعاقة من دعم ورعاية .
ثم قدما كل من فوازالتميمي وعبدالله الريشان قصتهما مع الإعاقة وكيف تحولت إلى قصة نجاح الكل يشيد بها .

اثر ذلك ارتجل أمير منطقة حائل كلمة قال فيها أن الإعاقة ليست إعاقة النطق وإنما بإعاقة المنطوق وليست إعاقة البصر هي الإعاقة وإنما بإعاقة البصيرة وليست إعاقة السمع هي المشكلة وإنما بإعاقة المفاهيم مؤكدا سموه بأنه لم يجد في هذا الموقع اليوم  إلا الإصرار والتحدي والشباب والفتيات الأكثر قدرة وتألق وهم نموذج  وطني مشرف وأشار سموه إلى أن الإعاقة كانت منعطف في حياتهم جعلتهم يصروا على النهوض من جديد وحفز سموه ذوي الإعاقة على الاستمرار بنفس هذه الوتيرة من المبادرات والحماس والانطلاق مؤكدا بأن روحهم الإبداعية حافز للجميع الذي من المهم أن يقتدي بهم وبقوة عزيمتهم  وعبر سموه عن شكره لكل المبدعين والمشاركين  في المهرجان وقال سموه لهم أنتم فعلا أبناء للوطن أوفياء حركتم المشاعر وجعلتم الكل يتطلع لأدوار أهم واشمل لخدمة الوطن في كل مجال ولايقف الإبداع عند حد معين .
ثم كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح والمتميزين والمساهمين بإنجاح فعاليات ذوي الإعاقة ثم أعلن أمير منطقة حائل عن تبرعه للمعوقين بمبلغ مائة ألف ريال كما أعلن نائب أمير منطقة حائل عن تبرعه بمبلغ مائة ألف ريال كما تبرع رجل الأعمال عواد الرضيمان بمبلغ مائة ألف ريال .
ثم التقطت الصورة التذكارية لسموهما مع عدد من ذوي الإعاقة كما تسلما دروعا تذكارية بهذه المناسبة .

 

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