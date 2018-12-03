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نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة

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نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة

نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=664096
جازان - فضة آل عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على نجاح وأهداف برامج توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية ، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم،  مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن محمد القنفذي.

وتسلم نائب أمير جازان تقريرا مفصلا عن نتائج برنامج التوطين الموجهه بالمنطقة والأنشطة التي تم توطينها سواء المعتمده في البرنامج او المعتمده من قبل الوزارة.

كما استمع سموه ، الى شرح من م. القنفذي عن برامج التوطين المعدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية المعنية، مع فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين.
داعيا سموه إلى مضاعفة الجهود وفقا لتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – في تكثيف برامج التوطين بالمنطقة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين  المميزة التي استحدثتها «وزارة العمل»  في هذا الشأن.
سائلا الله عزوجل التوفيق والسداد للجميع وتحقيق الأهداف المرجوة من برامج التوطين.

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