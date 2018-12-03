فيما أقلعت ١٣ مدخنة .. “خلف إقلاع ١٥ مدخنا إمرأة”

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أقلعت 13 سيدة عن التدخين وتمكنت 15 سيدة أخرى من إقتاع أزواجهن بالإقلاع عن التدخين خلال الثلاثة شهور الماضية من العام الهجري الحالي ١٤٤٠ وذلك بعد أن ساهم القسم النسائي لجمعية “تدارك ” لمكافحة التدخين بالنخيل مول بمدينة بريدة من إتمام رسالته مع الثمان والعشرين سيدة اللاتي أكملن مسيرة التحدي في سبيل الاستمتاع بحياة خالية من التدخين .

كشف ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية د. صالح الونيان الذي أكد أن عملاً جباراً ساهمت فيه العيادة النسائية للجمعية في مساعدة الثمان والعشرين سيدة على الإقلاع عن التدخين من خلال النصح والتوعية وتقديم الطرق المثلى لعملية الإقلاع ، فيما كان للعيادة دورا جديدا يقوم به من خلال مساعدة السيدات الزوجات في دخول تحد مع أزواجهن المدخنين وذلك بقيامهن بدور إيجابي في إقناعهم بترك التدخين والعودة لحياة صحية مطمئنة .

وأشاد د. الونيان بجهود الأخصائية في القسم النسائي الأخصائية مشاعل العرفج في دعم السيدات المقلعات والسيدات اللاتي ساعدن أزواجهن في الإقلاع عن هذه الآفة التي تدمر حياة الأسر ، ذاكراً أن الممرضة تستقبل بنات جنسها وتقدم لهن الحوار والمناقشة والتثقيف والتوجيه وعرض تجارب المقلعين عن التدخين مع مناقشة الإحصائيات والدراسات الرسمية في هذا المجال والتي من شأنها تحريك رغبة المدخانات لترك واتخاذ قرار ترك هذه العادة .

وأشادالرئيس الونيان بإدارة النخيل بقيادة الأستاذ محمد الحربي لموقفها المميز مع الجمعية من خلال دعم العيادة لتقديم رسالتها للزائرت والمتسوقات داخل المول بما يخدم المجتمع صحياً ، مثمناً لها موقفها المشرف والمرتكز على تهيئة الأجواء لكشك الجمعية حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه .