احدث الأخبار

المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام
منطقة تبوك
 فيما أقلعت ١٣ مدخنة .. “خلف إقلاع ١٥ مدخنا إمرأة”
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل شهد المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلع على الخدمات الإلكترونية والبلدية بمبنى الأمانة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يزور محافظة تنومه ويلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم
أبرز المواد
 تعليم الليث يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الشركات المهنية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من صف ضباط والجنود
منطقة الجوف
 العصيمي يتلقى خطاب شكر وتقدير من مدير عام تعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 وكالة المسجد النبوي تؤمن 4000 حافظة زمزم بقواعدها
منطقة المدينة المنورة
المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

منطقة تبوك
فيما أقلعت ١٣ مدخنة .. “خلف إقلاع ١٥ مدخنا إمرأة”

فيما أقلعت ١٣ مدخنة .. “خلف إقلاع ١٥ مدخنا إمرأة”

منطقة القصيم
نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة

نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن نتائج برنامج التوطين بالمنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة حائل شهد المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير منطقة حائل شهد المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد

المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام
http://almnatiq.net/?p=664102
تبوك - فايز السميري
أعلن عاملان من الجنسية الهندية والفلبينية وعاملة من الجنسية السيرلانكية  إسلامهم متأثرين بما وجدوه من المعاملة الحسنة والتخلق بالآداب في محيط عملهم بالمجمع في لقاء جمعهم بمدير المجمع الاخصائي النفسي عبدالخالق الوكيل وموظفي المجمع مباركين لهم اعتناقهم الدين الاسلامي وقدموا لهم هدايا تذكارية وتذاكر طيران لأداء العمرة   .
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي يسعى إليها المجمع في دعوة الغير مسلمين إلى الدين الإسلامي  من خلال فريق العمل بقسم التوعية الدينية بالتعاون مع قسم التواصل الداخلي .
كما قدم العمال شكرهم لكل من وقف معهم وساعدهم  ودلهم على الاسلام .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة

أمير تبوك يلتقي مدير الهيئة العامة للرياضة
بلدي تبوك يناقش نقص الخدمات في الحدائق والقرى

بلدي تبوك يناقش نقص الخدمات في الحدائق والقرى
أمير تبوك يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*