المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

تبوك - فايز السميري

أعلن عاملان من الجنسية الهندية والفلبينية وعاملة من الجنسية السيرلانكية إسلامهم متأثرين بما وجدوه من المعاملة الحسنة والتخلق بالآداب في محيط عملهم بالمجمع في لقاء جمعهم بمدير المجمع الاخصائي النفسي عبدالخالق الوكيل وموظفي المجمع مباركين لهم اعتناقهم الدين الاسلامي وقدموا لهم هدايا تذكارية وتذاكر طيران لأداء العمرة .

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي يسعى إليها المجمع في دعوة الغير مسلمين إلى الدين الإسلامي من خلال فريق العمل بقسم التوعية الدينية بالتعاون مع قسم التواصل الداخلي .