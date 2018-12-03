توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة شؤون المسجد النبوي وجامعة طيبة في عدد من المجالات

المناطق - المدينة المنورة

استمراراً للتعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي و جامعة طيبة في تقديم البرامج و المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الأعمال في المسجد النبوي عقدت الوكالة و جامعة طيبة لقاء بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومعالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني وذلك لتحديث مذكرة التفاهم بين الرئاسة والجامعة وتفعيل العمل المشترك بين منسوبيهما إضافة إلى إعادة تشكيل فريق عمل تنسيقي بين الجهتين لما يحقق الصالح العام في تطوير منظوم الأعمال ودعم البرامج التعليمية والبحثية بجامعة طيبة وخدمة المدينة المنورة والمسجد النبوي وربط التعليم بالصناعة والمعرفة .

وتم خلال اللقاء دراسة المواضيع المتعلقة بالروضة الشريفة والأشرعة المستخدمة في تنظيم الحشود ، إضافة لدراسة الترجمة وأمور المترجمين كما تم إقرار إنشاء” كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجامعة طيبة للأبحاث والدراسات والخدمات بالحرمين الشريفين “.

وتمت مناقشة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهتين في مجالات متعددة وتشتمل على تعزيز الأمن الفكري والوسطية والاعتدال والدراسات والأبحاث واستكتاب طلاب الدراسات العليا بالجامعة في موضوعات عن الحرمين الشريفين , والمجالات الهندسية والفنية والتقنية و تبادل الزيارات بين الموظفين والطلاب للإدارات بكلا الجهتين وتنسيق النادي الثقافي و الرياضي , بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية والتطوعية .